Na cesto za Matajur se je odvalila skala

Gasilci, karabinjerji in prostovoljci civilne zaščite so danes zjutraj v Benečiji posredovali na cesti, ki iz Sovodnje pelje v Čeplešišče in nato na Matajur, ker se je na vozišče odvalila večja skala, pri čemer je podrla tudi nekaj dreves. Na srečo ni nikogar poškodovala. Po prvih izračunih naj bi merila 3 do 4 kubične metre. Obtičala je v nevarnem položaju, kjer bi lahko še ogrožala varnost mimoidočih, zato so cesto zaprli za promet. Kraj si je ogledal tudi župan iz Sovodnje. Skalo bo po vsej verjetnosti že danes odstranilo specializirano podjetje.