Na čolnu v silovitem požaru umrla turistka, mož se je hudo opekel

Gasilci iz Lignana in Latisane, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in karabinjerji so danes okrog 1. ure po polnoči posredovali v kraju Palazzolo dello Stella na Videmskem, kjer se je v marini na reki Stella na privezanem dvanajstmetrskem čolnu vnel hud požar. Na njem sta bila zakonca, nemška turista. Mož je uspel skočiti v vodo in so ga uspeli potegniti na kopno. Reševalci službe 118 so mu nudili najnujnejšo pomoč in so ga s hudimi opeklinami s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Žena pa je ostala zajeta v goreči kabini.

Gasilci so se z vsemi močmi lotili požara, pri čemer so uporabili tudi gasilno peno in so preprečili, da bi se ogenj razširil na ostala bližnja plovila. Požar pa je zajel celoten čoln, izdelan iz steklenih vlaken, in je bil presilovit, da bi lahko vstopili v kabino, v kateri je obtičala žena. Kljub vsem prizadevanjem se je čoln potopil. Kasneje so gasilci potapljači iz ostankov potopljenega čolna potegnili truplo nemške turistke.

Vzroke požara še preiskujejo.