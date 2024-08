Iz družbe Autostrade Alto Adriatico so včeraj sporočili, da je v petek, 26. julija, deželne odseke avtocest A4, A23, A34, A28 in A57 prečkalo 200.079 vozil, kar je dozdajšnji rekord. Povečan promet napovedujejo tudi za danes, ko pričakujejo 190.000 vozil, kritično pa bo predvsem pri Moščenicah, kjer napovedujejo 24.000 vozil, Latisani (17.000) in Vilešu (15.000). Gost promet bo predvidoma tudi jutri, ko naj bi bilo sicer nekaj manj vozil kot danes (160.000).