V Bardu v Benečiji so sinoči reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores oskrbeli žensko, staro okrog 50 let, ki se je opekla na domu in jo prepeljali v bolnišnico v Tolmeč. Utrpela je opekline rok. Iz še nepojasnjenih vzrokov je počila jeklenka, ki je bila privezana na peč. Na kraju so bili poleg reševalcev karabinjerji iz Čedada, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice.