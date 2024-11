Na družbenih omrežjih prodajali ponarejene obleke in parfume

Finančni policisti iz Pordenona so ovadili osem oseb, ki so na družbenih omrežjih prodajale ponarejene obleke in parfume. Zasegli so večje količine blaga in oglobili 73 kupcev.

Preiskava se je začela pri 40-letni ženski iz Fontanafredde na Pordenonskem, ki je na družbenih omrežjih in po spletu prodajala obleke in parfume znanih modnih znamk po zelo nizkih cenah. Na njenem domu so zasegli več ponarejenih oblek, parfumov, ličil in modnih dodatkov. Med preiskavo so finančni policisti odkrili več sostorilcev, med drugim eno žensko iz FJK in drugih šest ljudi iz raznih predelov Italije. Na njihovih domovih so zasegli več ponarejenih artiklov, ki so prispeli iz Kitajske in Turčije. Skupno so zasegli 314 artiklov. Na podlagi prometa na predplačniških karticah, ki so jih uporabljali za nakazila ob nezakonitih prodajah, so finančni policisti izsledili 73 kupcev. Naložili so jim globe, ki za nakup ponarejenega blaga znašajo od 300 do 7000 evrov.