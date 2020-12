Na Dunaju drive in za legendarno torto sacher

V legendarnem hotelu Sacher na Dunaju so se odločili, da ljubitelji svetovno znane čokoladne torte ne bodo ostali brez svoje priljubljene slaščice. Torto sacher tako poslej prodajajo nasproti svetovno znane dunajske operne hiše po sistemu drive in.

Vratar hotela Sacher Uwe Kotzendorfer na premični stojnici prodaja legendarno torto mimovozečim strankam. »Zdaj počnem vse po malem,« še pravi Kotzendorfer ob majhnem dvokolesnem vozičku, bogato založenem s tortami, in stranki, ki se je mimo pripeljala s svojim BMW avtomobilom, poda rdečo vrečko. »Menim, da je to fantastična ideja,« pravi naslednja stranka Claudia Bednar. »Ker ne moremo potovati, bom torto poslala teti v Nemčijo za njeno 65. obletnico poroke,« še pove, ko s kreditno kartico plača torto, ki običajno stane od 50 do 60 evrov.

Velika večina zaposlenih v hotelu Sacher je sedaj na čakanju na delu, ki ga subvencionira avstrijska vlada. Sobe in jedilnice hotela so bolj ali manj prazne, zato so ta čas izkoristili za vzdrževalna dela. Sveže cvetje kljub vsemu vsakodnevno pripravijo za trenutno pet poslovnežev, ki bivajo v hotelu.

Po besedah lastnika in direktorja hotela Matthiasa Winklerja je hotel Sacher zadnji petzvezdnični hotel na Dunaju, ki je še vedno v družinskih rokah. Doslej je preživel več kriz, vključno s tisto leta 1934, ko je v času globalne gospodarske krize bankrotiral.

Hotel Sacher in torta sacher imata dolgo zgodovino. Leta 1832 je mlad slaščičar Franz Sacher delal na novem receptu, za katerega je upal, da bo navdušil habsburški dvor. Sestavine so bile stepena smeta, veliko kakava, marmelada za sočnost ter bogata čokoladna glazura. 44 let kasneje je njegov sin Edvard odprl hotel v dunajskem prvem okraju, ki je svoj glamurozni sloves dobil šele po njegovi smrti, ko je vodenje hotela prevzela njegova vdova Anna Sacher. Ta je bila takrat ena od prvih žensk, ki so jim dovolili, da so vodile lasten poste. Vizionarska matriarhinja je postala znana tudi po svoji duhovitosti.