Na festivalu v Torontu tudi film z žrtvami Marka Rupnika

Na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu (TIFF) bo v soboto svetovna premiera dokumentarnega filma Nuns vs. The Vatican (Redovnice proti Vatikanu) režiserke Lorene Luciano. V njem o nasilju, ki sta jih bili deležni, med drugimi spregovorita tudi Gloria Branciani in Mirjam Kovač, ki sta javno spregovorili o zlorabah slovenskega patra in mozaicista Marka Rupnika. V filmu nastopa tudi novinarka Federica Tourn, ki jih je prva intervjuvala. Film bo ponovno na ogled v nedeljo.

»Katoliške redovnice dajo zaobljubo revščine, čistosti in poslušnosti, zaradi česar so izjemno izpostavljene izkoriščanju, izolaciji in prikrivanju. Ko so se poročila o zlorabah širila, Vatikan večkrat ni ukrepal,« so zapisali v predstavitvi filma. »V filmu srečamo navdihujoče posameznike, ki se borijo za to, da bi cerkev prevzela odgovornost. Med njimi so Lucetta Scaraffia, ki je odstopila iz vatikanske ženske revije zaradi oviranja njenega poročanja o zlorabah redovnic; italijanska novinarka Federica Tourn, ki zbira pričevanja; in ameriška aktivistka Barbara Dorris, ki se bori za žrtve. Ker je v cerkvi hierarhija osredotočena na moške, ženske komajda dobijo glas pri oblikovanju politik. Dorris obžaluje, da cerkev zlorabo dosledno predstavlja kot homoseksualno vprašanje na način, da ženske žrtve izginejo. Ta ganljiv dokumentarec meče luč na temne skrivnosti.«