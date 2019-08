Na Goriškem veter lomil veje in podrl nekaj dreves

Prvi dopoldanski nevihtni val je največ težav povzročal v zahodnih predelih dežele in na Goriškem. Močan veter je podiral drevesa in lomil veje v Sovodnjah, Gradišču in Zdravščinah, kjer so se tudi pojavljale močnejše nevihte. Ponekod so nastale težave v prometu. Gasilci so posledice dopoldanskega neurja v glavnem odstranili. Na Tržaškem je v glavnem prevladovalo suho vreme, prehodno je pihal veter spremenljivih smeri. Deželna meteorološka opazovalnica FJK je v Gradišču namerila najmočnejši sunek severnega vetra 49 km/h.

V poznih popoldanskih urah pričakujemo drugi nevihtni val. Arso napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme s pogostimi plohami in nevihtami, možna so tudi krajevna neurja. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, zvečer ob nevihtah na Primorskem močan zahodnik.