Na Hrvaškem do nedelje poostren nadzor v cestnem prometu

Hrvaška policija bo od danes do nedelje izvajala poostren nadzor v cestnem prometu. Posebno pozornost bo namenila nespoštovanju omejitev hitrosti, vožnji pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, neuporabi varnostnega pasu in nepravilni uporabi mobilnega telefona med vožnjo, ki so tudi glavni vzroki za povzročitev hujših prometnih nesreč.

Policisti na hrvaških cestah bodo do nedelje osredotočeni na sankcioniranje najhujših prekrškov, zlasti na vožnjo pod vplivom alkohola in drog. Posebno pozornost bodo namenili voznikom motornih koles, mopedov in avtomobilom ter mladim voznikom.

Poleg hujših prekrškov bodo sankcionirali tudi vse druge prekrške, s katerimi vozniki ogrožajo varnost v cestnem prometu.

Glavni cilj akcije je po navedbah policije povečanje stopnje varnosti v prometu in zmanjšanje števila prometnih nesreč.

Hrvaška je z 71 umrlimi na milijon prebivalcev letno po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2023 na četrtem mestu po številu umrlih v prometnih nesrečah med državami Evropske unije. Pred njo so Bolgarija, Romunija in Latvija. Italija je s 45 žrtvami skupno s Poljsko na 19. mestu, Slovenija pa z 39 umrlimi med zadnjo deseterico.