Na Hrvaškem ne bodo več omejevali cen goriv

Hrvaška vlada ne bo več omejevala cen pogonskih goriv, so včeraj sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov je vlada v Zagrebu določala zadnja tri leta. S tem so po navedbah ministrstva za gospodarstvo v času nestabilnosti na svetovnih trgih želeli zaščititi življenjski standard državljanov in zagotoviti stabilnost gospodarstva, ukrepe pa so prilagajali glede na gibanja na svetovnem trgu nafte. Svetovni in regionalni trg nafte in naftnih derivatov se je zdaj po ocenah ministrstva stabiliziral, cene so bolj predvidljive in oskrba je zanesljivejša.

Energetska podjetja so odločitev, ki je močno presenetila hrvaško javnost, pozdravila.