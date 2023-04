Na Hrvaškem od torka manjši spremembi cen bencina in dizla

Na Hrvaškem bodo od torka veljale nove cene pogonskih goriv. Liter bencina se bo podražil za štiri cente in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,43 evra, cena za liter dizla pa se bo znižala za en cent in bo znašala 1,33 evra, je danes na dopisni seji odločila hrvaška vlada.

Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina od torka znašala 1,66 evra na liter, cena dizla pa 1,56 evra na liter, je po današnji seji sporočila hrvaška vlada.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela vlada v Zagrebu, so nižje trošarine na energente in električno energijo ter znižanje trgovske marže. Trošarine na bencin znašajo 406 evrov na tisoč litrov, na dizel 353 evrov na tisoč litrov, trgovska marža pa je omejena na deset centov za liter bencina in dizla.