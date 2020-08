Na Hrvaškem povprečna starost novookuženih 34 let

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 130 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Gre predvsem za mlade, ki so se okužili na različnih zabavah. Povprečna starost oseb, pri katerih so včeraj potrdili okužbo, je 34 let. Gre za največje število novookuženih na Hrvaškem od 11. julija. Novookuženi so v pogovorih z epidemiologi najpogosteje omenjali nočne zabave v Makarski, Vodicah pri Šibeniku, Novalji na otoku Pag in na otoku Vir.

Včeraj so oblasti spremenile priporočila glede delovanja nočnih klubov. Med drugim bodo priporočili lastnikom, naj programe v nočnih lokalih organizirajo samo na prostem ter da na plesne odre postavijo mize, za katerimi bi se obiskovalci lahko zbirali na razdalji najmanj 1,5 metra.

Na Hrvaškem je sicer trenutno aktivnih okuženih 686, hospitaliziranih je 117 bolnikov, na respiratorju pa jih je 8. V samoizolaciji je 2279 oseb.