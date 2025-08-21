Na jadranski magistrali v prometni nesreči umrl Slovenec

V prometni nesreči na območju Crikvenice je v sredo zvečer umrl slovenski državljan, še trije slovenski državljani so bili poškodovani, od tega en huje. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kamniti zid.

Prometna nesreča se je zgodila ob 22.20 na jadranski magistrali med Novim Vinodolskim in Selcem, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Voznik kombija slovenskih registrskih oznak je izgubil nadzor nad vozilom, ker ni prilagodil hitrosti razmeram na cesti. Pri tem je udaril v kovinsko igrajo in kamniti zid.

En slovenski državljan je na kraju nesreče umrl, en je bil huje poškodovan, dva pa lažje.