Na Japonskem skoraj 100.000 stoletnikov

Na Japonskem je število ljudi, starih 100 let ali več, največje doslej. Po celotni državi jih je že skoraj 100.000, od tega je skoraj 90 odstotkov žensk, kažejo najnovejši podatki tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva. Japonska se zaradi staranja prebivalstva sooča z vse večjo demografsko krizo.

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo 1. septembra na Japonskem 99.763 ljudi, ki so stari sto let ali več, od tega je 88 odstotkov žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvič je številka stoletnikov v državi presegla mejo 99.000 ljudi. V primerjavi z lanskim letom je starostno mejo 100 let doseglo 4644 novih državljanov.

Prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca se stara in zmanjšuje, število stoletnikov pa se zvišuje zadnjih 55 let.

Najstarejša oseba na Japonskem je trenutno 114-letna Shigeko Kagawa iz regije Nara v bližini Kyota. Po navedbah ministrstva je bila tudi po 80. letu starosti aktivna kot porodničarka-ginekologinja in splošna zdravnica, še vedno pa dobro vidi, zato svoje dneve preživlja z gledanjem televizije, branjem časopisov in kaligrafijo. Najstarejši moški Kiyotaka Mizuno je star 111 let.

Kagawa je v svetovnem merilu trenutno šesta najstarejša živeča oseba na svetu. Najstarejša je Britanka Ethel Caterham, ki je avgusta dopolnila 116 let.

Ko je Japonska začela zbirati podatke o starosti leta 1963, je bilo v državi 153 stoletnikov. Leta 1981 je to mejo preseglo tisoč ljudi, 1998 pa 10.000. Številke se povečujejo predvsem zaradi razvoja zdravstvene tehnologije in načinov zdravljenja.

Naraščajoče število starejših prebivalcev na Japonskem vodi do naraščajočih stroškov zdravstvenega in socialnega varstva, prav tako pa se s tem zmanjšuje delovna sila.

Po navedbah zdravstvenega ministrstva je pričakovana življenjska doba Japonk 87,13 let, Japoncev pa 81,09 let.