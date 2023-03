Na Kaninu lažje poškodovan 19-letni italijanski smučar

Včeraj popoldne so bovške policiste obvestili o nesreči na Kaninu, kjer se je okoli poldneva poškodoval 19-letni smučar, državljan Italije, poročajo Primorske novice. Ugotovili so, da je smučal izven smučarske proge, iz smeri Sedla proti Prevali. Približno 100 metrov pred koncem je na zoženem delu padel in se prevračal po pobočju. Pri padcu si je odrgnil obraz in utrpel lažjo poškodbo v predelu reber. Na kraju so ga oskrbeli tamkajšnji reševalci, nato pa je v spremstvu staršev odsmučal na italijansko stran smučišča. Obdolžilni predlog bodo policisti predali Inšpektoratu RS za notranje zadeve.