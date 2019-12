Na Kaninu se je poškodoval Ivica Kostelić (video)

Kot je povedal za spletno stran hrvaškega časnika jutarnji.hr, je smučal zunaj označenih in očiščenih prog na nadmorski višini 2300 metrov, naredil je napačen gib in njegova brezskrbna in rekreativna smuka se je končala v snegu.

Kostelić, skupaj s sestro Janico sta poskrbela za največje uspehe hrvaškega alpskega smučanja, si je v soboto pred premiero in predstavitvijo filma želel privoščiti turno smuko na Kaninu. A se je prosto smučanje končalo s poškodbo. Tokrat na srečo niso trpela kolena, saj si je Kostelić izpahnil ramo. Kot je zapisal, bi lahko bilo še huje. Za pomoč se je zahvalil prijateljem. Z javnostjo je delil tudi posnetek nesreče.

Med smučanjem na Kaninu se je poškodovala legenda hrvaškega smučanja Ivica Kostelić. Kot je zapisal na Facebooku, si ni tako predstavljal prostega smučanja pred premiero filma Smučanje po ognjenem obroču (Skiing The Fire Ring) v Bovcu. Namesto turne smuke po strminah Kanina je tako zaradi izpahnjene rame pristal v bolnišnici.

Kostelić, ki je 23. novembra dopolnil okroglih 40 let, je v Bovcu gost 13. izvedbe festivala filmov o športih in avanturah v naravi Boff, ki poteka v tamkajšnjem kulturnem domu. Njegov film se je uvrstil v izbor 32 filmov, ki so se prebili skozi sito izbora izmed 67 prispelih del.

Kostelićev film govori o smučarski odpravi na Islandiji. Legendarni smučar je v družbi treh Slovencev, freeride smučarja Mateja Bradaškje, alpinističnega inštruktorja, plezalca, turnega smučarja in fotografa Jana Podgornika ter smučarja in snemalca Mihe Deisingerja spomladi doživel avanturo življenja v deželi ledu in ognja.

Kostelić, ki se je od tekmovanj poslovil leta 2017, je v svetovnem pokalu v alpskem smučanju vsega skupaj osvojil 26 zmag. Ob koncu sezone 2010/2011 je osvojil tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Bil je zadnji nosilec velikega kristalnega globusa pred začetkom vladavine od leta 2019 tekmovalno upokojenega Avstrijca Marcela Hirscherja, ki je nato od leta 2012 nanizal osem velikih kristalnih globusov.