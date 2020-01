»Na Kitajskem je zavladala prava psihoza«

GORICA – Dogajanje okrog novega koronavirusa na Kitajskem pozorno spremlja 53-letni Goričan David Orzan, ki zelo dobro pozna azijsko velesilo, saj že celih petnajst let tja izvaža vina številnih vinarjev iz italijanskih Brd. Ko smo ga zmotili včeraj, se je sicer mudil v Milanu, saj se je z zadnjega potovanja na Kitajskem vrnil pred nekaj tedni, tja pa se spet odpravlja 18. februarja.

Najbrž ste s Kitajskimi partnerji v vsakodnevnem stiku.

Tako je. Sicer operiram pretežno v Šanghaju (leži približno 840 kilometrov vzhodno od Wuhana, epicentra virusa, op.a.), lahko pa potrdim, da je na Kitajskem zavladala prava psihoza okrog novega koronavirusa. Tudi v Pekingu in Šanghaju oziroma mestih, ki sta zelo oddaljeni od Wuhana, nihče noče zapustiti svojega doma. Podaljšali so obdobje počitnic, šole so zaprte, odpovedali so se praznovanju novega leta. Nadzorovati hočejo prav vse.

V tako veliki državi je katerokoli nadzorovanje zahtevna zadeva.

Res je. Ob novem letu potuje približno 400milijonov ljudi, saj je praznik primerljiv z božičnimi počitnicami pri nas. Vsi jih hočejo preživeti v družini.