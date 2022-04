Na Kitajskem potrdili 20.472 novih okužb, največ od začetka pandemije

Na Kitajskem so danes potrdili 20.472 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je sporočila nacionalna zdravstvena komisija, kar je najvišja dnevna številka od začetka pandemije tudi v času največjega razmaha epidemije.

Kitajska se sicer še vedno drži strategije »ničelne tolerance« in v ta namen izvaja množična testiranja ter druge stroge ukrepe.

Sicer je večina primerov brez simptomov, za zdaj pa tudi niso poročali o smrtnih primerih.

Kitajska po navedbah AFP trdi, da je v skoraj dveh letih zaradi koronavirusa v državi umrla le ena oseba. Vendar pa se soočajo z nizko stopnjo precepljenosti, zlasti med starejšimi, zaradi česar so oblasti postavljene pred težko nalogo, da uskladijo ohranjanje javnega zdravja z ohranjanjem gospodarstva.

Več kot 80 odstotkov okužb so zabeležili v Šanghaju, so danes sporočili mestni uradniki. Visoki predstavnik mestnih oblasti je priznal, da je bil Šanghaj preslabo pripravljen na izbruh bolezni. Medtem se med prebivalci krepi jeza zaradi pomanjkanja sveže hrane in omejenega gibanja, saj so oblasti podaljšale prvotno predvideno kratkotrajno zaporo.

Kitajska strategija ničelne tolerance do okužb s koronavirusom je zaradi naraščajočega števila primerov na robu zmogljivosti, saj je bilo približno 25 milijonom prebivalcev Šanghaja ukazano, naj ostanejo doma, ker se oblasti trudijo zajeziti izbruh bolezni. Mesto se je prejšnji teden postopoma zaprlo, kar je prineslo tudi panične nakupe in množično testiranje.