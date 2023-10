Na kmetijah in v javnih lokalih na Pordenonskem odkrili devet delavcev na črno

V soboto, 30. septembra, so finančni policisti iz Pordenona na kmetiji v kraju Sesto al Reghena na Pordenonskem odkrili sedem delavcev na črno od skupnih enajst. Gre za indijske državljane, med njimi je bil tudi prosilec za azil. Istega dne so zvečer v gostinskem lokalu v Avianu odkrili še dva delavca na črno. Obema podjetnikoma so naložili visoko kazen, ki znaša od 1800 do 10.800 evrov za vsakega zaposlenega na črno, za prosilca za azil pa od 2160 do 12.960 evrov. Za oba so delovnemu inšpektoratu tudi predlagali prekinitev dejavnosti. Podjetnika, ki je zaposlil na črno prosilca za azil, so tudi ovadili.

Od začetka leta so finančni policisti v zahodnem delu FJK skupno odkrili 146 delavcev na črno in 13 delavcev brez dovoljenja za prebivanje. Oglobili so 91 delodajalcev, prekinili so dejavnost 35 podjetij.