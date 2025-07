Na Kobali se je huje poškodovala jadralna padalka

Včeraj nekaj minut po 17. uri je novogoriški operativno-komunikacijski center prejel sporočilo, da se je pri vzletu z jadralnim padalom na Kobali huje poškodovala padalka, poročajo Primorske novice.

Policisti so na kraju ugotovili, da je padalki, državljanki Avstralije, zmanjkalo vzletnega prostora. zaradi česar se padalo ni pravočasno dvignilo in je trše pristala na vlaki približno 50 metrov pod vzletiščem. Pri tem si je poškodovala hrbtenico in medenico. V reševanje se je vključila tudi dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem, ki je poškodovano padalko odpeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.