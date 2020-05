Na kolesih množično pokazali nezadovoljstvo nad vlado

Središče Ljubljane je včeraj, že drugi petek zapored, zavzela množica protestnikov na kolesih, ki so izrazili veliko nezadovoljstvo nad vlado Janeza Janše. Medtem ko policija govori o 5500 udeležencih, so prireditelji prepričani, da jih je bilo okoli deset tisoč. Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo protest potekal neposredno v bližini parlamenta, so bili kolesarji primorani svoje načrte spremeniti, saj je policija gibanje okoli stavbe državnega zbora omejila z zaščitno ograjo. Protestniki so zato pod večer ubrali širšo pot in v strnjeni koloni z zvonjenjem, hupanjem in vzklikanjem sloganov izražali nezadovoljstvo s trenutno vladno garnituro. Policija je bila prisotna v velikem številu, dogajanje je preletaval helikopter. Protest je minil brez izgredov.

Podobni »kolesarski« protesti so se zvrstili tudi v drugih slovenskih mestih, kot so Maribor, Celje, Nova Gorica in še nekatera.

Javnomnenjska anketa, ki jo je za časnik Delo ta teden opravila Mediana, medtem prinaša oceno, da so nakupi zaščitne opreme za obvladovanje bolezni covid-19 potekali netransparentno, da so posli tekli neustrezno. Zaradi tega bi moral gospodarski minister Zdravko Počivalšek iz stranke SMC sprejeti objektivno odgovornost in posledično odstopiti.