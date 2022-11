Na Koprskem danes poostren prometni nadzor »Promil«

Do 13. novembra bodo policisti opravljali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, so sporočili s Policijske uprave Koper. V tem času policisti pri rednem delu prioritetno izvajajo aktivnosti za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoatkivnih snovi. Danes, petek, 11. novembra, poteka na območju Policijske uprave Koper poostren nadzor »Promil«, pri čemer bodo policisti vsem ustavljenim voznikom odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, so sporočili.

»Meja pitja naj bo zato pri 0,00. Vozite le trezni! Če pa ste uživali

alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali pa uporabite

javna prevozna sredstva,« opozarjajo policisti.