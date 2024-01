Na Kornatih ponoči zavijajo šakali

Kornati se že več let ubadajo s prekomernim številom šakalov, ki so povzročali težave predvsem ovčerejcem. A njihovo število je tako naraslo, da si prebivalci ne upajo več niti na sprehod, povzemajo poročanje krajevnih medijev Primorske novice.

»Strah nas je, zelo je neprijetno, sploh ponoči, ko zavijajo,« je dejal eden od krajanov za Slobodno Dalmacijo in dodal: »Zveri se niti več ne bojijo ljudi in niti več ne čakajo do večera, da gredo na lov.« Ljudje po pisanju omenjenega časnika čakajo, da se država bolj aktivno vključi v reševanje problematike, zatrjujejo pa, da Kornatov, kot so jih poznali, ne bo več, saj so ovce skorajda izginile.

Najbolj pod udarom šakalov je na Kornatih ravno ovčereja. Nekdaj 13.000 ovac, ki so na otokih prosto živele, skorajda ni več. Šakali so pokončali že večino čred, pastirji so obupani in nemočni, povedo domačini.

Šakali na Kornatih nimajo naravnega sovražnika. Njihovo prekomerno število so skušali v preteklosti že zajeziti z odstrelom, pod streli naj bi jih končalo več kot 50. Lov na šakale je sicer zelo zahteven in pri tem uporabljajo tudi drone, da jih izsledijo. Naslednji odlov bo že prihodnji mesec, a domačini pravijo, da se ukrepa prepočasi. Dodajajo, da je treba ukrepati še pred novo turistično sezono, da ne bodo poleg ovčereje ogrozili še turizma.