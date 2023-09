Karabinjerji iz Čedada so na koruznem polju v zaselku Bottenicco pri kraju Moimacco na Čedajskem na koruznem polju odkrili nasad konoplje. Sadike, zasegli so jih nekaj manj kot 1800, so uspevale, skrite med koruzo, na osmih območjih.

Karabinjerji so z opazovanjem izsledili tudi nezakonite pridelovalce in jih ovadili zaradi nezakonite proizvodnje in preprodaje mamil. Preiskavo je vodilo videmsko državno tožilstvo.