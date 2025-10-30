Na kovancu »pozabili«, da je Pula tudi Pola

Na kovancu za dva evra, ki ga je Hrvaška narodna banka posvetila puljski areni, je Pulj le Pula, torej s hrvaškim imenom, čeprav je uradni naziv mesta dvojezičen Pula-Pola. To je sprožilo protest italijanskega poslanca v hrvaškem parlamentu Furia Radina, ki meni, da smo priča grobi kršitvi zakonov o zaščiti italijanske manjšine in tudi statuta Istrske županije. Na hrvaški banki sicer to zavračajo in pravijo, da so spoštovali zakonodajo iz leta 2001, pozabljajo pa, da je bila slednja pet let kasneje spremenjena upoštevajoč pravice italijanske skupnosti.

Boj za manjšinske pravice

Radin je na to pomanjkljivost opozoril na seji sabora, na kateri je podčrtal, da se je treba za manjšinske pravice dejansko vsakodnevno prizadevati. Pri tem je poslanca italijanske narodnosti podprl kolega iz vrst Istrskega demokratskega sveta (Dieta istriana) Dalibor Paus, ki je prepričan, da pri tem ni šlo za spodrsljaj, temveč za načrtno kršitev dvojezičnosti v Istri.

Kovanec z enojezičnim imenom Pulja so izdali v 7.500 primerkih in so ga že »razprodali«.