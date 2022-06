Na Kredarici v 365 dneh zabeležili dva snežna ekstrema

Ob koncu lanskega maja je Arso na Kredarici zabeležil rekordno visoko višino snežne odeje. Dosegla je višino 480 centimetrov. Letos pa je bilo prav nasprotno, saj so namerili rekordno nizko višino snežne odeje, le 42 centimetrov, so zapisali na družbenih omrežjih. Snežna odeja je bila torej v minulih dneh na Kredarici več kot štiri metre nižja kot lani v tem času.

Razliko gre pripisati zlasti dvema faktorjema. Temperature so bile v letošnjem maju za ta čas izredno visoke, zaradi tega se je sneg talil, po drugi strani pa so bili minuli meseci letos tudi zelo sušni. Lanska pomlad pa je bila občutno hladnejša in bogatejša s padavinami od letošnje.