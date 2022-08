Na Kredarici zmanjkuje vode

Zaradi pomanjkanja padavin imajo težave z zagotavljanjem vode tudi slovenske visokogorske planinske koče, med drugim na najvišje ležeči postojanki pod Triglavom. Kot pravi oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici Herman Uranič, imajo vode le še za približno deset dni. Že nekaj časa imajo tudi omejeno število mest, ki jih je mogoče rezervirati. Na Kredarici lahko namreč sprejmejo več kot 300 gostov, a so zaradi pomanjkanja vode nastanitvene kapacitete začeli omejevati na približno polovico. Ob tem planince pozivajo, naj brez rezervacij ne hodijo v kočo, oziroma da se še isti dan vrnejo v dolino, če se le lahko. Ne zato, ker ne bi bili zaželeni, ampak zato, ker v koči zmanjkuje vode.

Z vodo, ki jo planinci prinesejo s seboj, namreč ni mogoče rešiti pomanjkanja vode, ki jo potrebujejo za pomivanje posode in čiščenje kuhinje. Zdaj že uporabljajo kartonaste kozarčke, če bo treba, bodo tudi papirnate krožnike. Z vodo varčujejo tudi oskrbniki, ki se tuširajo na približno deset dni.

Nazadnje je na Kredarici deževalo približno pred tednom. "Takrat se je nateklo od tri do štiri kubične metre vode. Če vode zmanjka, jo sicer lahko pripeljejo, a gre za zelo ogromen strošek. Po besedah Uraniča prevoz treh kubikov vode, kar zadostuje za en dan, stane 5000 evrov.

Glede zalog vode so razmere kritične tudi v drugih planinskih kočah v bližnji okolici Triglava, v Domu Planika in Koči na Doliču, ugotavlja Planinska zveza Slovenije. Ob tem obiskovalce planinskih koč pozivajo, da pri obisku upoštevajo izredne razmere in varčujejo z vodo ter razumejo trenutne razmere. Svetujejo, da v gorah za osebno higieno poskrbimo le toliko, da zadostimo najnujnejšim potrebam. Če pa v koči ni vode za osebno higieno, to sprejmimo z razumevanjem in strpnostjo. Vlažilni robčki v teh sušnih razmerah naj bodo del osnovne planinske opreme.