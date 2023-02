Na Krku orkanska burja, Dalmacija zaradi snega odrezana od Hrvaške

Na mostu na Krk so namerili najmočnejši sunek burje 180 km/h, poroča časopis La voce del popolo, in so vsi pomorski prevozi z otoki prekinjeni. Kot kaže, jih bodo ponovno vzpostavili šele v četrtek, ko pričakujejo, da bo burja oslabela. Pri tokratni namerjeni hitrosti burje sicer ne gre za rekord, saj so na omenjenem mostu leta 2015 že namerili sunek burje 224 km/h.

Na Hrvaškem so zaradi močnega vetra, vozil, ki so obtičala na cesti, in nanosov snega že več kot 20 ur zaprte vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Močan veter bo na obali pihal tudi danes, na Kvarnerju pa ga bodo spremljala neurja, zato za ta del Jadrana velja rdeče opozorilo.

Največ težav so neurja in veliki nanosi snega povzročili v Liki in Gorskem kotarju. Pripadniki hrvaške gorske reševalne službe so na terenu in pomagajo potnikom, ki so obtičali na cesti zaradi velikih količin snega.

Veliko potnikov je zaradi polnih hotelskih namestitev moralo prenočiti v športnih dvoranah, vrtcih in podobnih objektih. V kraju Gračac, približno na pol poti med Kninom in Gospićem, je hrvaška civilna zaščita odprla sprejemni center za potnike, ki so zaradi zaprtih cest in prometnih nesreč obstali v prometu. Vodja civilne zaščite v Gospiću Joso Živković je za hrvaško nacionalno televizijo HRT povedal, da so od nedelje zvečer do danes zjutraj v dvorane namestili okoli 200 ljudi.

Kljub vsem opozorilom in prepovedi vožnje je ponoči več kot 25 vozil vseeno zapeljalo na zaprti del avtoceste med Zagrebom in Dubrovnikom, pri predoru Sveti Rok. Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) je danes zjutraj zato pri omenjenem predoru morala reševati 26 vozil. V Liki in Gorskem kotarju zaradi slabih vremenskih razmer še vedno ni niti ene odprte ceste za nobeno skupino vozil od Dalmacije proti notranjosti in obratno.

Samo za osebna vozila so odprti del avtoceste med Reko in Zagrebom med razcepoma Kikovica in Delnice, Jadranska magistrala med Novim Vinodolskim in Senjem, državna cesta med Maslenico in Zatonom Obrovačkim ter Paški most, so sporočili iz zveze Hrvatski autoklub (Hak). Most na Krk je odprt za osebna vozila, ne pa tudi za motorje in kamp prikolice.

Za ves promet so zaradi močnega vetra in snega med drugim zaprti del avtoceste Zagreb-Split-Ploče med razcepom Sveti Rok in Posedarje ter del Jadranske magistrale med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno.