Na Krvavcu otrok padel s sedežnice

Na Krvavcu je danes okoli 9.30 otrok padel s sedežnice. Po prvih podatkih kaže, da ni utrpel hujših poškodb. Po nekaj deset metrih vožnje se je premaknil preveč na rob sedeža in zdrsnil pod zapiralo. Pred padcem v globino pa sta ga z rokami ujela sopotnika in ga zadržala, dokler pod njim niso raztegnili mreže, ki je ublažila padec. Delavec smučišča je sedežnico ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, policist in mimoidoči hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli desetmetrski padec proti tlom.

Otroku so prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in ga oskrbeli, nato so ga reševalci kranjske nujne medicinske pomoči prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center.