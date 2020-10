Na lestvicah pet tisoč šolnikov iz vse Italije?

Se je na sezname osebja za poučevanje na slovenskih šolah v Italiji res prijavilo pet tisoč šolnikov iz vse države?

Vest o tem je pretekli teden v javnosti zakrožila v povezavi s težavami, ki so jih ponekod tudi že tri tedne po začetku pouka beležili glede pridobivanja učnih kadrov. Obrnili smo se na Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino s prošnjo, da nam potrdi ali demantira podatek oz. da posreduje, koliko je dejansko primerov italijanskih šolnikov na lestvicah za slovenske šole, pa tudi, kje so še težave s suplenti oz. v kolikšnem času bo prišlo do rešitve problema. Odgovora do včeraj še nismo prejeli.

Tudi sindikalna predstavnica Katja Pasarit ni vedela povedati točnega števila italijanskih šolnikov, čeprav je seznanjena s podatkom, da gre za nezanemarljivo število. Drugače so na nekaterih šolah rešili vprašanje učnega osebja, na nekaterih drugih pa suplente še iščejo. Vsekakor je trenutno, pravi Katja Pasarit, glavna sindikalna prioriteta reševanje vprašanja priznanja študijskih naslovov, pridobljenih na podiplomskem študiju oz. obiskovanju specifičnih programov na področju psihološko-andragoškega izobraževanja v tujini.