Na letališču v Ronkah premalo zaposlenih za velik porast potnikov

Ronško letališče beleži izjemno rast – s 800.000 potnikov letno se je promet povzpel na več kot 1,8 milijona – občutno so se povečali število prisotnih letalskih družb, posledično tudi destinacij, ter količina prtljage. Kar ostaja nespremenjeno, je število tam zaposlenih, opozarjajo iz deželnih vodstev zveznih sindikatov FILT-CGIL, FIT-CISL in Uiltrasporti. To vodi v preobremenjenost, izčrpavajoče izmene in prekomerno kopičenje nadur. Zaradi čarterskih letov, povezanih z ladji za križarjenje, je posebej naporna situacija ob vikendih. »Vsemu temu se pridružuje dejstvo, da je koriščenje dopustov postalo redek privilegij, ne pa zagotovljena pravica,« so zapisali sindikati.

Sindikati zato opozarjajo, da brez novih zaposlitev in razbremenitve zaposlenih grozi hud padec kakovosti storitev. Uspeh letališča mora spremljati tudi rast kadrovskih virov in spoštovanje delavskih pravic, so prepričani v sindikatih.