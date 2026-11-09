Na Maliji nad Izolo zbili tekačico

Koprske policiste so včeraj ob 11.52 obvestili o prometni nesreči na Maliji, kjer je avtomobil podrl tekačico. Policisti so na kraju ugotovili, da je 31-letna državljanka Madžarske po neprednostni cesti pritekla v nepregledno križišče, označeno s prometnim znakom stop, ne da bi se prepričala, da to lahko varno stori za sebe in udeležence v prometu. Ravno tedaj je po prednostni cesti pravilno pripeljal 32-letni voznik osebnega avtomobila in trčil vanjo. Tekačico je odbilo več metrov stran in je obležala na vozišču. Reševalci so jo prepeljali v izolsko bolnišnico, zdravniki so ugotovili, da se je hudo poškodovala. Policisti bodo uvedli hitri postopek.