Na meji med Hrvaško in Srbijo ustavili slovensko voznico z 22 kilogrami kokaina

Na mejnem prehodu Bajakovo med Hrvaško in Srbijo so hrvaški policisti ustavili 39-letno slovensko voznico, ki je v avtomobilu slovenskih registrskih tablic prevažala 22,7 kilograma kokaina in dve pištoli. Vest je sporočilo policijsko poveljstvo vukovarsko-srijemske županije. Prestregli so jo v soboto, 15. februarja, medtem ko je vozila proti Srbiji. V avtomobilu so našli 20 zabojev s kokainom za skupnih 22,7 kilograma, dve pištoli in pet nabojnikov. Policisti so ji odvzeli prostost zaradi tihotapstva drog. Drogo in orožje so zasegli in so uvedli preiskavo. Voznico so kazensko ovadili.