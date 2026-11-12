Mitja Gialuz zapušča krmilo jadralnega kluba SVBG

Mitja Gialuz je po 12 letih in pol vodenja jadralnega kluba SVBG podal odstopno izjavo s položaja predsednika. Odstop je začel veljati takoj, razlog zanj pa je njegova uradna kandidatura za župana Trsta na prihodnjih občinskih volitvah.

V poslovilnem pismu, ki ga je naslovil na članice in člane društva, je Gialuz pojasnil, da želi z odstopom jasno ločiti svojo novo politično pot od odgovornosti vodenja društva. Kot je poudaril, je bila zanj ves čas vodilo spoštovanje avtonomije športa od politike. Prepričan je, da mora SVBG ostati neodvisen in zunaj političnih nasprotovanj, saj pripada svojim članom.

Gialuz se je v pismu ozrl na dolgoletno povezanost z društvom, ki se je začela že leta 1984, ko je kot mlad fant prvič prišel v klub na tečaj jadranja. Pozneje je kot jadralec dosegal športne uspehe, decembra 2013 pa je prevzel vodenje društva, ki se je takrat soočalo z resno finančno krizo.

Obdobje svojega predsedovanja je opisal kot izjemno skupno pot, polno izzivov, prijateljstev, uspehov in tudi težkih trenutkov. Med največjimi dosežki je izpostavil razvoj Barcolane, ki je iz leta v leto rasla in postala največja jadralna regata na svetu. Spomnil se je tudi ustanovitve družbe Barcolana Srl, uspehov klubskih jadralcev ter skupnega premagovanja težav, med katerimi je posebej omenil tudi pandemijo.

Ob odhodu se je zahvalil članom društva, zaposlenim, trenerjem, sodelavcem in vsem, ki so v teh letih prispevali k razvoju SVBG in Barcolane. Poudaril je, da je bil doseženi uspeh rezultat skupnega dela in močne skupnosti, ki se je oblikovala skozi leta.