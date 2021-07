Na mejo se vračajo patrulje

Tržaška kvestorica Irene Tittoni je davi napovedala, da bodo mešane slovensko-italijanske patrulje spet kmalu začele aktivno nadzorovati mejo med Slovenijo in Italijo. Patrulje, ki so v preteklosti že prečesavale obmejni pas, bodo namenjene preprečevanju ilegalnih migracij iz Slovenije v Italijo. Veliko migrantov k nam namreč prispe preko t.i. balkanske poti, ki preko Slovenije vodi vse do Trsta.

»Dokument, katerega namen je določiti operativni postopek patruliranja ob meji, je že na poti iz Rima v Ljubljano. Tam ga bodo pregledali in po potrebi dopolnili slovenski kolgi, na kar bomo pričeli s patruljnimi aktivnostmi,« je razložila Tittonijeva in zagotovila, da policija natančno spremlja situacijo z ilegalnimi prehodi državne meje. Teh naj bi bilo letos v primerjavi z enakim obdobjem lani za okoli sto več.

