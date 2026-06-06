Na Meniev homofobni izpad se je odzval strankarski kolega

Po četrtkovem dogodku na rimskem letališču Fiumicino, kjer je senator Bratov Italije Roberto Menia po poročanju prič verbalno napadel istospolni par, ki se je v njegovi bližini objemal, se je na to odzval njegov strankarski kolega, pordenonski župan Alessandro Basso.

»Iskreno upam, da poročila o dogodku, ki sem jih prebral na spletu, ne odražajo celotne slike in da obstajajo dodatni elementi, ki bi lahko pomagali bolje razumeti zgodbo,« je zapisal pordenonski župan. »Če pa bi bila dejstva takšna, kot so o njih poročali, bi bil to žalosten dogodek, vreden obsodbe, svetlobna leta oddaljen od vizije sodobne desnice, ki ji pripadamo in jo predstavljamo. Nekatere stvari pripadajo preteklosti, ki mora ostati preteklost; spoštovanje je vrednota, ki se ji ne smemo odpovedati.«

Pordenonski župan Alessandro Basso bo v kratkem sklenil partnersko zvezo z Lorisom Bazzom, ligaškim županom iz Carlina pri Vidmu.