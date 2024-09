Na Mokrinah sneg blokiral več avtodomov

Sneg je včeraj pobelil gore in ponekod zaradi nepripravljenosti voznikov povzročal prve nevšečnosti. Na Mokrinah, kjer ga je zapadlo več kot 20 centimetrov, je blokiral več kot deset avtodomov in avtomobilov. Na cestišče pa se je tudi usul plaz. Stanje je v normalizaciji.

Zaradi velikih količin padlega dežja je marsikje v FJK prišlo do poplav, med drugim tudi ponekod v Benečiji, pa tudi na Goriškem in Tržaškem, zlasti v miljskem koncu. Evakuirali so restavracijo L’Argine a Vencò v Dolenjem. V Furlaniji je močan veter tudi podiral drevesa.

Danes se je vreme umirilo. Ob koncu tedna bo povečini zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko občasno spremenljivo, in za ta čas hladno.