Na največjem prazniku knjig spet tudi založbe Slovencev v Italiji

Največji in najpomembnejši knjižni dogodek v Sloveniji je tu. Od jutri (26. novembra) do nedelje (1. decembra) bo Ljubljana ponovno gostila Slovenski knjižni sejem, štiridesetega po vrsti. Na 2200 kvadratnih metrov veliki površini Gospodarskega razstavišča (na Dunajski cesti) bo svoje mesto našlo 110 razstavljavcev, v prvi vrsti slovenske založbe.

Sejem je ob stoletnici rojstva pesnika, prevajalca in urednika Ivana Minattija v goste povabil Minattijevo rojstno mesto, Slovenske Konjice, ki bo obiskovalcem sejma približalo Minattijevo poezijo. Tudi slogan letošnjega sejma so si izposodili pri znani Minattijevi pesmi Nekoga moraš imeti rad in se glasi: »Knjigo moraš imeti rad.«

Država v fokusu bo letos Hrvaška. Popoln spored vseh sejemskih dogodkov - teh naj bi bilo skupno 280 - je na voljo na spletni strani knjizni-sejem.si. V Ljubljani bodo, kot je že tradicija, bogato bero knjig ponujale tudi tri založbe Slovencev v Italiji. To so: Goriška Mohorjeva družba, Mladika in Založništvo tržaškega tiska.