Na nekdanjem mejnem prehodu v kratkem času dve nesreči

Koprski policisti so ob 9.57 posredovali pri nekdanjem mejnem prehodu Škofije, kjer sta na hitri cesti v smeri proti Italiji trčila kombi in avtomobil. 49-letna voznica kombija je zaradi nepravilne vožnje izsilila prednost in zaprla pot 37-letni voznici osebnega avtomobila. Nastala je večja gmotna škoda, je videti na fotografiji.

Takoj zatem, ob 10.15, se je v bližini pripetila še ena prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in motor. Na stari cesti pri bencinski črpalki je voznik osebnega avtomobila vozil vzvratno, pri čemer je trčil v motorista. Potnica je padla z motorja in se poškodovala.

Natančne okoliščine obeh nesreč koprski policisti še ugotavljajo, prav tako še niso znani podatki o teži poškodb.