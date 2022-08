Na novo, sušno normalnost se je treba ustrezno pripraviti

Suša in z njo povezani požari zagotovo bolj kot na katero koli drugo področje vplivajo na kmetijstvo. Pri Kmečki zvezi zato z zaskrbljenostjo spremljajo spreminjajoče se podnebne razmere in njihove posledice. »Treba je razumeti, da taka sušna obdobja, kakršno je letošnje, niso več izjema. Zato se moramo nanje navaditi in predvsem ustrezno pripraviti,« opozarja tajnik Kmečke zveze (KZ) Erik Masten. Ravno suša in njene posledice so bile osrednja točka zadnjega zasedanja glavnega sveta stanovske organizacije slovenskih kmetov v Italiji, ki se je v minulem tednu sestal na turistični kmetiji Klanjšček na Oslavju (zaselek Pri Kostnici).

Tam je organ Kmečke zveze, v katerem so predstavniki tržaških, goriških in videmskih kmetov, torej iz vseh treh pokrajin, v katerih deluje organizacija, sprejel resolucijo o posledicah suše in požarov, ki so prizadeli celotno območje, na katerem delujejo slovenski kmetje v Italiji – od Milj do Trbiža. Naslovili so jo na deželno vlado Furlanije - Julijske krajine, ki jo vodi Massimiliano Fedriga, za kmetijstvo je v njej odgovoren Stefano Zannier, ter tudi na občine.