Na obalni hitri cesti bodo odpravili vinjeto

Na obalni hitri cesti s 1. januarjem 2026 uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna. Slovenska vlada bo poleg tega državnemu zboru predlagala štirimesečno podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Tako so danes sklenili na jutranji seji v sklopu regijskega obiska Pomurja v Murski Soboti. Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, želijo z ukrepom zagotoviti pravičnejšo obravnavo imetnikov letnih elektronskih vinjet, saj jim bo omogočeno podaljšano obdobje uporabe cestninskega omrežja brez dodatnih stroškov.

Do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo

Hitro cesto med mednarodnim mejnim prehodom Škofije in Koprom so z uredbo prekategorizirali v glavno cesto. Ta bo sicer še naprej v upravljanju Darsa, kar pomeni, da bo kot izbirna cestninska cesta cestninjena izključno za tovorna vozila. S tem ukrepom so po dolgih prizadevanjih lokalnega prebivalstva uslišali njihove zahteve. Pobudo za izvzem obalne hitre ceste iz vinjetnega sistema sta pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza. S podpisi jo je podprlo okoli 8000 ljudi.

Ob tem so z ministrstva poudarili, da je ukrep začasne narave in je predviden do izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo.