Na otoku Lastovo ne poznajo novega koronavirusa

Na dalmatinskem otoku Lastovo, ki je oddaljen približno 5 ur trajekta od Splita in 60 navtičnih milj od rta Gargano na italijanski obali, ne poznajo novega koronavirusa. Gre sicer za manjši otok, ki meri le nekaj manj kot 50 kvadratnih kilometrov in na katerem živi 760 prebivalcev. Pa vendar poleti na njem ni manjkalo turistov, čeprav jih je bilo manj kot v preteklih sezonah. Domačini so tudi imeli več stikov z ostalim hrvaškim prebivalstvom. Kljub temu od vsega začetka pandemije doslej niso potrdili niti enega primera okužbe z novim koronavirusom. Več domačinov je bilo zaradi stikov z okuženimi na delovnih ali študijskih potovanjih tudi v preventivni samoizolaciji, toda vsak morebiten primer nove okužbe se je dobro zaključil z negativnim izvidom testiranja.

Na otoku sicer veljajo, kot drugod na Hrvaškem, strogi varnostni ukrepi, ki jih prebivalci načeloma spoštujejo. Domačini si odsotnost novega koronavirusa razlagajo tudi z dejstvom, da so zaradi nizke gostote prebivalstva že itak v samoizolaciji, ki jo seveda dopolnjuje oddaljenost otoka od ostalega sveta. Naokrog je le morje.

Z otoka med drugim poročajo o razveseljivem podatku, da se je v zadnjem obdobju povečala nataliteta. V prvih mesecih prihodnjega leta pričakujejo deseterico novorojenčkov.