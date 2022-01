Na Piancavallu reševali deklico, ki jo je obšla slabost

Gorski reševalci so včeraj na gorski stezi, ki se s Piancavalla spušča proti Barcisu, v kraju Pian delle More priskočili na pomoč 10-letni deklici, ki jo je obšla slabost in ni mogla nadaljevati poti. Na pomoč sta poklicala starša. Dva gorska reševalca, ki sta bila v bližini, sta jo dosegla s smučmi in ji nudila prvo oskrbo. S terenskim vozilom so se nato na Piancavallo pripeljali drugi reševalci in jo dosegli peš. Naložili so jo na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da njeno stanje ni zaskrbljujoče, zato jo je spet prepustilo staršema.