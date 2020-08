Danes okoli 9.30 se je na pobočju Triglava v občini Bovec hudo poškodovala nemška planinka, poročajo Primorske novice. Na pobočju ji je zdrsnilo in padla je približno deset metrov v globino.

Posredovali so bovški gorski reševalci in helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah. Planinko so dvignili v helikopter in jo prepeljali v ljubljanski klinični center, piše na spletni strani Regijskega centra za obveščanje.