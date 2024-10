Koprski policisti so včeraj ob 18.30 so na počivališču Studenec v smeri Kopra ustavili osebni avtomobil BMW, nemške registracije, ki ga je vozil 45-letni državljan Nemčije. Prevažal je 5 državljanov Turčije, ki so zapustili Azilni dom. Postopki še potekajo.