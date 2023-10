Gorski reševalci iz Maniaga, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj popoldne posredovali v kraju Vito d’Asio na Pordenonskem, kjer se je na gozdni stezi v bližini ceste pri kraju Chiaval poškodovala 49-letna pohodnica. Zdrsnila je in padla, pri čemer je utrpela domnevni zlom noge. Reševalci so jo na kraju stabilizirali, nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v pordenonsko bolnišnico.