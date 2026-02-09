Na Pordenonskem s terenskimi vozili obtičali na zasneženi cesti

Peterica mladih izletnikov je včeraj v večernih urah s terenskimi vozili obtičala na zasneženi cesti na grebenu Cansiglio-Cavallo, nedaleč stran od koče Friz v občini Budoia na Pordenonskem. Vozila so obstala zaradi neprevozne poti, so danes poročali gasilci, ki so jim priskočili na pomoč. Po več neuspešnih poskusih, da bi se osvobodili snega in ledu, so poklicali reševalce.

Gasilci so do njih hodili pet kilometrov

Zaradi izredno spolzkega cestišča kljub verigam niti reševalna vozila niso uspela varno nadaljevati poti. Gasilci so zato dalje krenili peš, prehodili so približno pet kilometrov. Skupino so dosegli malo pred polnočjo. Potem ko so si zagotovili, da so mladi v dobrem zdravstvenem stanju, so jih pospremili do reševalnih vozil. Do teh so hodili približno dve uri. Nato so izletnike prepeljali v dolino, kjer so jih pričakali svojci.