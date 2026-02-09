»Slovenske besede nikomur ničesar ne odvzemajo«

Center avstrijskih narodnih skupnosti je po opominu poslancu deželnega zbora v Celovcu Francu Jožefu Smrtniku zaradi uporabe nekaj slovenskih besed pozval h krepitvi dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem namesto sankcioniranja. Ob tem je v sporočilu za javnost poudaril, da je prisotnost slovenščine neločljiv del koroške stvarnosti in avstrijske demokracije. »V 21. stoletju uporaba maternega jezika demokratično izvoljenega poslanca slovenske narodne skupnosti v deželnem zboru ne bi smela biti razumljena kot motnja, temveč kot jasno vidno znamenje žive večjezičnosti,« so zapisali pri centru, ki združuje predstavnike vseh avtohtonih narodnih manjšin v Avstriji.

Dodali so, da besede v slovenščini poudarjajo zastopstvo narodne skupnosti in nikomur ničesar ne odvzemajo, temveč razširjajo javni prostor za jezik, ki je že stoletja sestavni del Koroške. Predsednik centra Marian Wakounig je izrazil prepričanje, da napetosti nastajajo le tam, kjer postane jezik politično orodje in se ga ne razume kot most. »Zato apeliramo na vse odgovorne, tako na zvezni, deželni kot tudi občinski ravni, da obstoječi pravni okvir tolmačijo v korist narodnih skupnosti in ga uporabljajo v duhu partnerstva in medsebojnega spoštovanja,« je dodal.

Slovenija je Smrtniku izrazila podporo in solidarnost, zunanje ministrstvo pa je opomin koroškemu poslancu zaradi uporabe slovenščine označilo za obžalovanja vreden dogodek.