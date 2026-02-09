Italija podrla rekord osvojenih kolajn v enem dnevu

Italija se lahko ponaša z novim rekordom. Italijanski olimpijci so na zimskih olimpijskih igrah Milan Cortina 2026 včeraj osvojili šest kolajn, eno srebrno in pet bronastih. To je največ, kar jih je Italija na zimskih olimpijskih igrah kadarkoli osvojila v enem dnevu. Do brona so se dokopali smučarka Sofia Goggia, ki je s tem izpolnila zbirko lastnih olimpijskih smukaških odličij, deskarka Lucia Dalmasso, hitrostni drsalec Riccardo Lorello in sankač Dominik Fischnaller. Bron so si Italijani zagotovili tudi v ekipni tekmi umetnostnega drsanja.Srebrno medaljo je pristavila biatlonska mešana štafeta.

Skupno so sicer italijanski olimpijci na letošnjih igrah v predal pospravili že devet medalj, kar je trenutno največ med vsemi.