V Kopru nočejo neonacistov

V središču Kopra se je v petek zvečer na shodu zbrala peščica neonacistov iz skupine Slovenska obrambna straža (S.O.S.), ki ga je spremljalo odkrito razkazovanje neonacistične simbolike. Na instagramu so objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb, med katerimi so nekateri držali zastavo s keltskim križem, eden pa je izvajal nacistični pozdrav. Na fotografiji in na shodu je bil prepoznan tudi Demien Fritz, znan neonacist in organizator nedavnega dogodka v nekem lokalu Luciji, kjer so se pojavili simboli bele nadvlade in nacistični pozdravi, kar je že takrat razburilo primorsko javnost.

Policija, ki je udeležence indentificirala, obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter prekrškov zaradi uporabe nacističnih simbolov, poročajo Primorske novice. Skrajneži so se zbrali pred Centrom Mladih, kjer so prižigali bakle, razgrnili transparent in z vzkliki izkazovali nestrpnost do nastopajočih glasbenikov.

Od župana do Zveze borcev

Koprski župan Aleš Bržan je dejal, da absolutno obsoja tako neprimerno vedenje in da »nobeno tako dejanje ne more biti sprejemljivo ne v naši lokalni skupnosti ne v naši državi«. Tudi v Zvezi združenj borcev NOB Slovenije so najostreje obsodili neonacistični shod v Kopru. Poudarili so, da takšna dejanja niso mnenje in niso svoboda izražanja, ampak gre za protipravno ravnanje, ki je v Sloveniji po zakonu prepovedano.